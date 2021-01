Ex-renster Tara Gins wil ondanks rel over pikante plaatjes in wielerwereld blijven

Premium Sport

Schaakgrootmeester Jorden van Foreest (21) houdt wereldsterren in toom

Een van de opvallendste deelnemers aan het Tata Steel Chess-toernooi in Wijk aan Zee is Jorden van Foreest. De 21-jarige Nederlander is na acht partijen nog steeds ongeslagen, terwijl hij alle wereldsterren al van repliek heeft gediend.