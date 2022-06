Premium Het beste van De Telegraaf

Column Bert van Marwijk: ’Wereldkampioen worden kán’

Kopieer naar clipboard

De vier interlands voor de Nations League vormen een stevige opwarmer voor de eindronden van het WK in Qatar, dat straks in november en december plaats heeft. Telesport-columnist Bert van Marwijk, die als bondscoach Oranje naar de WK-finale in 2010 leidde, ziet een elftal met grote potentie.