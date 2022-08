Supersnelle Max Verstappen mikt op podiumplek vanaf P15

Dat belooft dus nog wat voor de vele Nederlandse fans op de tribunes in België. „Met een auto als deze zou het jammer zijn als we niet op het podium komen. We moeten naar voren”, aldus Verstappen, die dus veel vertrouwen heeft in zijn inhaalrace. Concurrent Charles Leclerc begint als zestiende.

„Het hele weekend zitten we er al bovenop”, vindt Verstappen. „De auto gaat heel goed. Het kwam vandaag allemaal samen. We moesten een beetje opletten met hoeveel banden we zouden gebruiken, ook met het oog op de race. Hopelijk hebben de fans hier een mooie dag gehad.”

Carlos Sainz noteerde de tweede tijd en start zondag vanaf pole, voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. „We moeten uitvinden hoe het kan dat Red Bull hier zoveel sneller is”, stelt Sainz. „Het is mooi om vanaf pole te beginnen en we zullen proberen om vanaf daar te winnen. Onze snelheid in de race lijkt iets beter dan over één ronde.”