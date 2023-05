Direct consternatie vrouwentoernooi Roland Garros: ’Als ze mij haat, oké’

Na afloop liep Kostjoek (20) niet naar het net, maar direct naar de umpire en vervolgens naar haar bankje. Ze verliet niet veel later de baan, het Court Philippe Chatrier. „Als ze zich er beter bij voelt mij geen hand te geven, kan ik daarmee leven”, had Sabalenka, die na een 3-2-achterstand met een break zes games op een rij won, vooraf al laten optekenen.

Bron: discovery+

De oorlog in Oekraïne zorgt met name in het vrouwencircuit voor veel spanningen, ook omdat de tennisbond WTA volgens sommige speelsters tekortschiet in het verdedigen van de Oekraïense tennissters.

Begrip

„Ik kan me goed voorstellen wat voor berichten ze uit haar vaderland zou krijgen als ze mij een hand zou geven”, aldus Sabalenka. „Daarom begrijp ik het wel. Maar tegelijkertijd vind ik dat sport en politiek gescheiden moeten zijn. Wij zijn maar atletes. Maar als ze mij haat, oké, ik kan er niks tegen doen.”

De 25-jarige Sabalenka is een van de favorieten voor de titel in Parijs. De winnares van de Australian Open schreef dit gravelseizoen het grote WTA-toernooi van Madrid op haar naam.

Roland Garros is het enige grandslamtoernooi dat al op zondag begint.