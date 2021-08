Ronaldo: ’Manchester heeft altijd speciaal plekje in mijn hart gehad’

„Manchester United is een club die altijd een speciaal plekje in mijn hart heeft gehad en ik ben overweldigd door alle berichten die ik heb ontvangen sinds de aankondiging op vrijdag. Ik kan niet wachten om weer op Old Trafford voor een vol stadion te spelen en alle fans weer te zien. Ik hoop dat we een zeer succesvol seizoen voor de boeg hebben”, aldus Ronaldo. Hij heeft een contract voor twee seizoenen getekend met een optie voor nog een seizoen.

Juventus dankte Ronaldo dinsdag voor zijn inzet voor de Italiaanse club. „We hebben met elkaar ontzettend veel onvergetelijke momenten beleefd. Vandaag is de band, die op 10 juli 2018 werd gesloten, verbroken. Maar de geschiedenis die we hebben geschreven blijft voor altijd. Het is een ongelooflijke reis geweest”, aldus de Italiaanse club.

Volgens Juventus kwamen er twee iconen uit het Europese en internationale voetbal samen toen Ronaldo zijn contract bij de club tekende. In 133 wedstrijden maakte hij 101 doelpunten voor De Oude Dame en won vijf prijzen.

Vorige week werd bekend dat Ronaldo terugkeert bij Manchester United. De Italianen hebben voor de Portugese aanvaller een bedrag van 15 miljoen euro ontvangen. Dit bedrag kan nog oplopen door bonussen, aldus Juventus.