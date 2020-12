Premier League: El Ghazi scoort voor Villa op Boxing Day

Om 13.30 uur werd er meteen afgetrapt met een kraker van jewelste. Manchester United ging op bezoek bij Leicester City, een treffen tussen de nummers 2 en 3 van de Premier League. Het 2-2 in Leicester, in een boeiend duel. Donny van de Beek bleef 90 minuten aan de kant.

El Ghazi scoort voor winnend Villa

Aston Villa heeft de goede serie resultaten verlengd. De club uit Birmingham won met 3-0 van Crystal Palace. Aston Villa haalde uit de laatste vier duels tien punten en steeg naar de zevende plaats. De ploeg uit Birmingham speelde een of twee wedstrijden minder dan de andere clubs en zou dus nog wat verder kunnen stijgen.

Anwar El Ghazi nam de derde treffer voor zijn rekening. De Nederlandse aanvaller schoot de bal een kwartier voor tijd hard en hoog via de binnenkant van de paal in het doel. Het was voor El Ghazi zijn vierde treffer in de Premier League dit seizoen. Tien minuten voor het doelpunt van El Ghazi had Kortney Hause voor de 2-0 gezorgd.

Crystal Palace wist niet te profiteren van een overtalsituatie. Het elftal van trainer Roy Hodgson speelde de tweede helft met een man meer, omdat Aston Villa-verdediger Tyrone Mings kort voor rust zijn tweede gele kaart kreeg. Oud-Ajacied Bertrand Traoré had Aston Villa in de 5e minuut op voorsprong gezet.

El Ghazi speelde tot de 86e minuut mee bij Aston Villa. Bij Crystal Palace maakte Oranje-international Patrick van Aanholt de hele wedstrijd vol. Jaïro Riedewald viel in de 69e minuut in.

Het laaggeklasseerde Fulham pakte in eigen stadion een punt tegen Southampton: 0-0.

Chelsea op bezoek bij Arsenal

Om 18.30 uur wacht Arsenal een loodzware klus. De formatie van Mikel Arteta beleeft met de vijftiende plaats voorlopig een uiterst teleurstellend seizoen en krijgt zondag bezoek van Chelsea. Frank Lampard en zijn ploeg begonnen voortvarend, vielen iets terug, maar zullen er alles aan doen om de Gunners een nieuwe tik te geven.

Ook Manchester City laat dit seizoen meer punten liggen dan dat trainer Pep Guardiola ingecalculeerd zal hebben, maar thuis tegen Newcastle United zullen de Citizens vanaf 21.00 uur met niets minder dan een overwinning genoegen nemen. Everton staat verrassend vierde, en die positie zullen The Toffees op Tweede Kerstdag op zijn minst willen handhaven. Tegelijkertijd met Manchester City-Newcastle United begint Everton aan hun uitwedstrijd bij Sheffield United.

