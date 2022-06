Geraint Thomas wint Zwitserse ’Ronde van Corona’

Evenepoel was in de race tegen de klok over 25,6 kilometer in Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein, met 28.26 minuten 3 seconden sneller dan Thomas. Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng uit Zwitserland had op het eerste tussenpunt de snelste tijd, maar finishte op 11 seconden van Evenepoel als derde. Dylan van Baarle was op de tiende plaats de beste Nederlander.

Higuita kwam na 29.43 over de finish. De Colombiaan had vooraf maar 2 seconden voorsprong op Thomas in het klassement. Uiteindelijk werd hij in het klassement tweede op 1.12 van Thomas. De Deen Jakob Fuglsang werd derde.

Het is de eerste zege voor Thomas dit seizoen. De wielrenner uit Wales, Tourwinnaar in 2018, won vorig jaar de Ronde van Romandië in Zwitserland. In 2015 eindigde hij als tweede in de Ronde van Zwitserland achter de Sloveen Simon Spilak.

De koers werd flink getroffen door het coronavirus. Gedurende het verloop van de ronde testten verschillende renners positief en dunde het peloton steeds verder uit. Zo trok Jumbo-Visma haar gehele ploeg terug.

Machtige Pogacar in Slovenië

Tadej Pogacar heeft zijn eindzege in de Ronde van Slovenië op de slotdag van nog wat extra glans voorzien. De Sloveen van UAE Team Emirates zegevierde in de laatste etappe en won ook het eindklassement voor zijn ploeggenoot Rafal Majka uit Polen.

Pogacar bleef in de afsluitende etappe van Vrhnika naar Novo Mesto op de korte steile klim voor de finish alleen vooraan over met landgenoot Matej Mohoric. In de afdaling kon ook Majka terugkeren. Mohoric ging de sprint in Novo mesto aan, maar werd nipt geklopt door de tweevoudig Tourwinnaar.

Aan vorm bij Pogacar geen gebrek richting Tour, zo lijkt het Ⓒ ANP/HH

Voor Pogacar was het de tweede ritzege in deze Ronde van Slovenië. Majka won twee andere ritten. Dylan Groenewegen was in de tweede etappe de beste in de massasprint.

Route d'Occitanie

Wielrenner Michael Woods heeft de eindzege in de rittenkoers La Route d'Occitanie in het zuiden van Frankrijk gepakt. De 35-jarige Canadees van Israel - Premier Tech zag in de vierde en laatste etappe zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen.

Michael Woods (l.) won de Route d’Occitanie Ⓒ ANP/HH

De rit van Les Angles naar Auterive werd in de massasprint gewonnen door Niccolò Bonifazio van TotalEnergies. De Italiaan bleef zijn landgenoot Matteo Moschetti en de Duitser Max Kanter voor.

Woods had met zijn solozege in de derde rit de leiding in het klassement gepakt. Hij eindigde daarin bovenaan, met 1.16 minuut voorsprong op de Spanjaard Carlos Rodríguez. Jesús Herrada, ook uit Spanje, werd derde.