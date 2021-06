Wilco Kelderman baalt van teleurstellende tijdrit in Tour: ’Ik voelde dat ik ietwat scheef op de fiets zat’

Na een sterke tijdrit in het Critérium du Dauphiné had Kelderman meer verwacht van de eerste rit tegen de klok in deze Tour. „Ik had gedacht hoger te kunnen eindigen. Maar we moesten mijn tijdrithouding iets aanpassen door mijn verwondingen aan mijn elleboog en dat heeft zeker niet geholpen. Ik voelde dat ik ietwat scheef op de fiets zat. Maar het is wat het is en ik wil niet naar excuses zoeken. Mijn wattages waren goed en we moeten bekijken waar ik de tijd heb verloren.”

Kelderman begon de tijdrit als de nummer 5 uit het klassement, maar door het tijdverlies zakte hij naar de dertiende plaats, op 1.56 minuut van geletruidrager Van der Poel. „Maar ik blijf optimistisch”, zei hij. „We verleggen onze focus nu naar de eerste bergetappes van komend weekend.”