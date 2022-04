Dramaweek compleet voor Barcelona na verlies tegen laagvlieger

Barcelona hoopte met de thuiswedstrijd tegen Cadiz de Europese kater weg te spoelen. Donderdag werden de mannen van Xavi na een nederlaag tegen Eintracht Frankfurt (2-3) uitgeschakeld in de Europa League en die klap kwam hard aan bij de Spanjaarden. Meer dan 30.000 supporters van de Duitse club hadden een kaartje weten te bemachtigen voor de return in Camp Nou. Het leek daarom wel of Barcelona een uitwedstrijd speelde. Uit protest tegen de hele gang van zaken bleef de fanatieke aanhang tegen Cádiz weg. Het sfeervak achter één van de doelen in Camp Nou was leeg.

Frenkie de Jong en Memphis Depay begonnen samen in de basis. De Jong nam op het middenveld de plek over van de geblesseerde Pedri. Xavi gaf Depay in de spits de voorkeur boven Pierre-Emerick Aubameyang. Voor Depay was het zijn eerste basisplaats in La Liga sinds begin december.

Cadiz, dat slechts één overwinning boekte in zijn laatste negen uitduels, kwam vlak na rust verrassend op voorsprong. Lucas Pérez knalde zijn ploeg op voorsprong. In de eerste helft kon Ter Stegen nog een aantal keer knap redding brengen, maar op het schot van Pérez had hij geen antwoord: 0-1.

Luuk de Jong

De thuisploeg ging daarna op jacht naar de gelijkmaker, maar Cadiz had de zaakjes achterin prima op orde. Xavi zag dat er iets moest veranderen en bracht verse krachten binnen de lijnen. Dit ging ten koste van Depay.

Een kwartier voor tijd kwam ook Luuk de Jong binnen de lijnen, voor zijn naamgenoot Frenkie de Jong. Hij stond nog maar net in het veld toen het bijna raak was en hij dicht bij een nieuwe rol als redder was. Zijn kopbal belandde echter in de handen van de uitstekende keepende doelman van Cadiz. Vlak daarvoor kreeg de aanvoerder van de bezoekers een gigantische kans op de 0-2, maar zijn schot ging naast. Barcelona mocht dus blijven hopen.

In het slot van de wedstrijd kreeg Aubameyang de grootste kans op de gelijkmaker, maar ook hij kreeg het leer er niet in. En zo werd het een wel heel pijnlijke week voor Xavi en zijn mannen. Voor Cadiz was het de eerste overwinning uit de historie in Camp Nou.

Barcelona bleef op 60 punten staan, evenveel als Sevilla en Atlético Madrid. De achterstand van die drie clubs op koploper Real Madrid bedraagt 15 punten. Barcelona speelde wel een wedstrijd minder.