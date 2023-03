Historische avond Feyenoord in Europa League

Opeens was er ook geen zenuwslopende slotfase meer om te zegevieren. In de Kuip deze donderdagavond geen nagelbijtende supporters op de tribunes, geen hartkloppingen bij duizenden stoere kerels in het Legioen. Vanaf het moment dat de Mexicaanse spits Santiago Gimenez (in minuut negen al) de bal in het net ramde, konden ze achter de meters hoge netten voor het eerst in weken eens lekker achterover hangen of met een pils in de hand tegen de buurman aanleunen om alle goals te bewonderen.

Het is een luxe die de achterban in dit toch zinderende seizoen niet gewend is. Feyenoord speelt in de ogen van iedereen het meest attractieve en vermakelijke voetbal dat in decennia is vertoond, maar het bleef in veel duels een kwestie van het repareren van eerder opgelopen schade. Ja, dominant is Feyenoord in nagenoeg al zijn partijen, alleen wil Slot die overmacht op de helft van de tegenstander zien uitgedrukt in doelpunten.

Startsein voetbalshow

In dat opzicht is hij tegen Shakhtar in de eerste helft al op zijn wenken bediend. Dat Gimenez de score opende past bij de ontwikkeling van de centrumspits. Vijf maanden geleden zou je er geen drie flessen tequila op zetten dat hij een bal in de zestien meter meteen glansrijk zou afronden. Maar de man die afgelopen zomer als tamelijk onbekende aanvaller werd binnengehaald, zit zo goed in zijn vel dat hij nu dezelfde scoringsdrift begint te vertonen als Cyriel Dessers een jaar eerder in de Conference League.

Santiago Giménez juicht na de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Saillant detail: waar Slot destijds lang vasthield aan de ’goed druk zettende’ Bryan Linssen, koos hij dit seizoen nog een tijd voor de eveneens goed storende Danilo. Maar de echte spitsen komen toch bovendrijven. De 1-0 van Gimenez was een echte spitsengoal: een handige aanname, een snelle draai en uit de draai drukte hij meteen af. Met een zonnebril en een sombrero op had hij hem waarschijnlijk ook gemaakt, zo snel was hij weg bij de Oekraïense verdedigers.

Het was het startsein voor een voetbalshow die binnen het uur al een 5-0 score opleverde. De ene goal was nog fraaier dan de andere. Orkun Kökcü had iets weg van een snooker-speler toen hij de bal van afstand haarfijn over het groene laken van de Kuip in de uiterste hoek prikte, daarna volgde nog een onberispelijke strafschop van de aanvoerder. Vervolgens was het de beurt aan Oussama Idrissi die met twee fluwelen krullen de stand naar 5-0 tikte.

Europese ranglijst

En nóg was de show niet ten einde. Van buiten het strafschopgebied liet Alireza Jahanbakhsh ook zien dat zijn rechterbeen in zijn tweede seizoen vele malen effectiever is geworden. Hij doet weer denken aan de Jahanbakhsh die in het shirt van AZ ooit topscorer werd in de Eredivisie en zijn transfer naar de Premier League afdwong.

Dat de Oekraïners thuis in een verschrikkelijke oorlog verkeren is bij iedereen bekend, dat ze hun beste speler Mykhailo Mudryk aan Chelsea hebben verkocht ook. Toch heeft Shakhtar een grote naam in het Europese clubvoetbal en daarom zal de uitslag in alle grote voetballanden wel indruk maken. Feyenoord stond nog niet zo lang geleden rond plek honderd op de Europese ranglijst en knalt nu in ijltempo naar boven. De Rotterdammers zitten al rond plaats dertig dankzij al die overwinningen onder Slot.

Feyenoord juicht na wéér een goal. Ⓒ ANP/HH

De coach kon na een uur al naar hartenlust gaan wisselen met het oog op de confrontatie met Ajax komende zondag. En dat deed hij ook. Slot haalde Gimenez, Szymanski, Idrissi en Kökcü vroegtijdig naar de kant. Linksback Marcos Lopez, die de zieke Quilindschy Hartman in de basis verving, kwam daar nog bij. Lopez moest het veld geblesseerd verlaten.

Historische avond

Het deed niets af aan de scoringsdrift, want ook Danilo vond het net (7-0). Kevin Kelsy maakte vlak voor tijd nog wel een eretreffer, maar het was een trieste avond voor de fans van Shakhtar. Voor naar Nederland gevluchte Oekraïners was er de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief een kaartje te kopen voor het uitvak. Daar maakten een kleine duizend man gebruik van. Zij zagen hoe hun landgenoten op het veld kansloos waren op een voor Feyenoord historische avond. Want alleen Olympique Lyon slaagde er in de Europa League ooit in om zeven keer te scoren. Dat gebeurde zes jaar geleden tegen… AZ (7-1).

