IOC wijst Winterspelen 2026 toe aan Milaan

Milaan versloeg in de stemming op de 134e sessie van het IOC in Lausanne de enige overgebleven andere kandidaat, Stockholm.

NOC*NSF had geen uitgesproken voorkeur. „Het maakt ons niet echt uit waar de Olympische en Paralympische Spelen worden gehouden”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van de Nederlandse sportkoepel. „Wij doen er altijd alles aan om TeamNL perfect voorbereid aan de start te brengen. Voor ons als enthousiaste sport- en schaatsnatie is het wel prachtig om in 2026 de Spelen opnieuw dicht bij huis te hebben.”

Daarmee doelt Dielessen op de zomerse editie van het evenement, die in 2024 in Parijs worden gehouden. Eerst vindt nog Tokio 2020 plaats. In 2022 volgen dan de Winterspelen van Peking.

Vier steden hadden zich voor 2026 bij voorbaat teruggetrokken, wegens de grote omvang en de hoge kosten van het evenement. Vaak gebeurde dat na een referendum. Dat waren het Zwitserse Sion, het Japanse Sapporo, het Oostenrijkse Graz en het Canadese Calgary. Sapporo en Calgary waren al eerder de organisator van het evenement.

Uit Italië kwamen onmiddellijk opgetogen reacties. „Dit is een overwinning voor Italië, voor de toekomst en voor de sport”, zei de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini. „Met de organisatie zullen we onze kwaliteiten en schoonheid aan de wereld laten zien. Er komen mooie stadions, 20.000 nieuwe banen en een sterk verbeterde infrastructuur. We zijn er klaar voor.”

Zweden, een groot land op het gebied van wintersporten, heeft nu acht keer tevergeefs geprobeerd de Winterspelen in huis te halen.