KNVB vraagt om dispensatie voor quarantaine Oranje-internationals

Ook voor Groot-Brittannië, waar heel wat internationals van Oranje spelen, geldt code oranje Ⓒ ANP/HH

ZEIST - De KNVB hoopt dat de internationals die in het buitenland voetballen gewoon inzetbaar zijn voor de interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september) in de Nations League. De voetbalbond heeft bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het verzoek neergelegd dat spelers niet eerst in quarantaine hoeven als ze komende maandag in Zeist arriveren.