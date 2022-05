’Hongerige’ De Leeuw langer bij FC Groningen

„Ik voel me nog steeds fit en ik denk nog voldoende waarde te kunnen hebben voor het team”, zegt De Leeuw op de website van FC Groningen. „Ik ben nog hongerig en blijf jagen op doelpunten. Naast succesvol zijn met het team heb ik ook nog persoonlijke doelen die ik wil bereiken, bijvoorbeeld de grens van honderd Eredivisiedoelpunten. Dat is een ambitieus streven - want ik sta nu op 86 goals - maar als je doelen stelt, moet de uitdaging in mijn ogen groot zijn.”

De Leeuw is bezig aan zijn tweede periode in Groningen. Tussen 2012 en 2016 speelde hij al 137 officiële duels voor de Groningers waarin hij 55 keer scoorde. Afgelopen zomer keerde de Brabander terug na een verblijf bij het Amerikaanse Chicago Fire en FC Emmen. Sindsdien speelde hij nog dertig officiële wedstrijden in dienst van FC Groningen, waarin hij zes keer scoorde.