Maxi Romero terug bij PSV: ’Aantal zaken in mijn leven moest veranderen’

In zijn eerste periode bij PSV lukt het Maxi Romero nog niet om de beste versie van zichzelf te laten zien. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Als zijnde de leadzanger van een boyband grijpt Maxi Romero (21) één van de staande microfoons langs het trainingsveld van PSV. Everyboooody! Het is het enige Engelse woord dat de Argentijnse spits die middag voor zijn denkbeeldige fans ten gehore brengt. Daarin zit onbedoeld de kern van zijn verhaal verscholen. Bij zijn herstart in Eindhoven, tweeënhalf jaar nadat er 10,5 miljoen euro voor hem werd neergeteld, wil Romero iederéén voor zich winnen. Of er nu een nieuwe Maxi op De Herdgang staat? „Sí, sí, sí”, klinkt het overtuigd.