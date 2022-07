Nyck de Vries vervangt Lewis Hamilton tijdens eerste training in Frankrijk

De Formule E-coureur vervangt op het Franse Paul Ricard namelijk Lewis Hamilton tijdens de eerste vrije training. De Vries is reserverijder bij Mercedes en eerder werd al duidelijk dat het team hem één en waarschijnlijk twee keer zou inzetten dit seizoen.

Elke renstal moet minimaal twee keer een training gebruiken om een rookie aan het werk te zetten. De andere reservecoureur van Mercedes is Stoffel Vandoorne en hij komt niet in aanmerking, omdat hij al te veel ervaring heeft in de Formule 1. De Vries verving in mei al Alexander Albon bij Williams, toen tijdens de eerste training in Barcelona.