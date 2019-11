World Cup: Krol klopt Nuis op 1000 m in baanrecord

De 27-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma veroverde goud in Minsk met een baanrecord: 1.09,00. Hij versloeg in de laatste rit ploeggenoot Kjeld Nuis, die met 1.09,27 als olympisch kampioen genoegen moest nemen met de derde plaats. Het zilver was voor de Chinees Zhongyan Ning in een tijd van 1.09,22.

Hein Otterspeer kwam met 1.09,37 op de vierde plaats uit. Kai Verbij, wereldkampioen op de 1000 meter, kwam niet verder dan de vijfde plek (1.09,51). Dai Dai Ntab eindigde als tiende in 1.10,31.

De Russische topsprinter Pavel Koelizjnikov meldde zich wegens een lichte blessure af voor het toernooi in Wit-Rusland. Hij slaat ook het volgende wereldbekerweekeinde in Polen over.