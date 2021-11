Antonio Plazibat stijgt met stip, Alistair Overeem lijkt nog steeds grootste kanshebber op titelgevecht Rico Verhoeven krijgt nieuwe nummer één achter zich na ‘aardverschuiving’

Rico Verhoeven is na zijn overwinning op Jamal Ben Saddik nog steeds de ’King of Kickboxing’. Ⓒ Glory

AMSTERDAM - Collission III in de Gelredome heeft voor een flinke aardverschuiving gezorgd in de zwaargewichtdivisie van Glory. Rico Verhoeven is na zijn imponerende overwinning op Jamal Ben Saddik nog steeds de onbetwiste kampioen, maar achter de King of Kickboxing is veel veranderd.