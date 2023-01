Loprais kaapt ritzege Dakar Rally weg voor trucker Van den Brink

Janus van Kasteren leek lang op de etappewinst af te koersen, maar hij kwam tegen het einde van de proef in de problemen en verloor kostbare tijd. Hij wist er dankzij een eindsprint nog de derde plaats uit te slepen.

In de tussenstand heeft Loprais een kwartier voorsprong op Van den Brink.

Dagzege Van Beveren in Dakar, Howes nieuwe leider bij motoren

De Fransman Adrien van Beveren heeft de vijfde etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië bij de motoren gewonnen. Hij reed de 373 kilometer lange woestijnproef met start en finish in Ha'il als snelste op zijn Honda.

Adrien van Beveren. Ⓒ ANP/HH

De Chileen José Ignacio Cornejo (Honda) eindigde als tweede op 26 seconden. De Amerikaan Mason Klein (KTM) werd derde. Voor Van Beveren is het de derde keer in zijn Dakar-carrière dat hij een etappe wint.

De Amerikaan Skyler Howes (Husqvarna) kwam als zesde binnen in het bivak en hij nam de leiding in het algemeen klassement over van de Australiër Daniel Sanders (GasGas), die de weg kwijtraakte en veel tijd verloor.

Titelverdediger Al-Attiyah pakt etappezege bij auto’s

Bij de auto's vierde titelverdediger Nasser Al-Attiyah uit Qatar zijn tweede etappezege. De coureur van Toyota verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Al-Attiyah was in de zandproef bijna 2 minuten sneller dan de Spaanse Dakar-veteraan Carlos Sainz (Audi). De Fransman Stéphane Peterhansel, veertienvoudig winnaar van Dakar, kwam als derde over de finish.

De Nederlander Erik van Loon kreeg na 138 kilometer technische problemen en hij stond zeker een half uur stil in zijn Toyota. De Brabander verspeelde zodoende heel veel tijd en zal verder wegzakken in het klassement bij de auto's.