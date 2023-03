Cristiano Ronaldo geeft wereldrecord extra glans met twee doelpunten

Ronaldo deelde het record tot donderdag met Bader Al-Mutawa, die 196 keer uitkwam voor het nationale voetbalelftal van Koeweit. De aanvaller was al mondiaal recordhouder. Hij tilde zijn totaal aantal interlandgoals donderdag tegen Liechtenstein naar 120 met een rake strafschop en vrije trap.

João Cancelo opende in Lissabon in de 8e minuut de score voor Portugal. Bernardo Silva zorgde voor de tweede treffer kort na rust.

De Portugees speelde zijn eerste interland in augustus 2003 tegen Kazachstan. Zijn 196e interland speelde hij op het WK in Qatar. Inmiddels is hij al twintig jaar op een rij trefzeker voor Portugal.

Even bestond de vrees dat de vedette zou bedanken, nadat hij op het WK in Qatar niet altijd meer zeker was van een basisplaats en inmiddels in de niet al te hoog aangeslagen competitie van Saudi-Arabië voetbalt.

Tot grote vreugde van de nieuwe Portugese bondscoach Roberto Martínez sloot Ronaldo gewoon aan bij de ploeg voor de EK-kwalificatieduels tegen Liechtenstein en Luxemburg. „Ik heb het gevoel dat ik het nationale elftal nog veel heb te bieden”, zei Ronaldo in aanloop.

„Hopelijk kan ik dat in de komende wedstrijden bewijzen. Naar de lange termijn kijk ik nog niet. Niet naar het EK van volgend jaar en zeker niet naar het WK van 2026. Er kan van alles gebeuren, maar voorlopig ben ik er nog bij. Het is mijn bedoeling om nog veel wedstrijden voor Portugal te spelen.”