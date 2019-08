Overzicht transfernieuws: Cattermole op proef bij VVV

Voor de Premier League-clubs zijn de deuren van transfermarkt sinds vorige week donderdag 18.00 uur gesloten. De competitie in Engeland is inmiddels begonnen.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie van start gaat. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS

Lee Cattermole Ⓒ BSR/Soccrates

Cattermole op proef bij VVV

10.42 uur: Lee Cattermole is op proef bij VVV-Venlo. De verdedigende middenvelder krijgt een kans om trainer Robert Maaskant van zijn kwaliteiten te overtuigen.

De 31-jarige Engelsman speelde vorig seizoen met Sunderland in League One, het derde niveau in zijn land. Hij kwam eerder uit voor Middlesbrough en Wigan Athletic.

Finnbogason blijft FC Augsburg trouw

10:40 uur: Alfred Finnbogason heeft zijn contract bij FC Augsburg opengebroken en met twee jaar verlengd. De spits uit IJsland zette zijn handtekening onder een verbintenis die in de zomer van 2022 afloopt.

Finnbogason speelt sinds 2016 voor Augsburg. Hij verliet sc Heerenveen vijf jaar geleden voor een Spaans avontuur met Real Sociedad.

FC Augsburg opent zaterdag het nieuwe seizoen in de Bundesliga met een uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Gyrano Kerk (l) Ⓒ BSR Soccrates

Utrecht behoudt uitblinkende Kerk

10.30 uur: Een mooi succes voor FC Utrecht, dat erin is geslaagd om de gewilde Gyrano Kerk langer aan de club te binden. De pijlsnelle aanvaller, de grote blikvanger in de eerste weken van het seizoen, heeft ingestemd met het openbreken, verbeteren én met een jaar verlengen van zijn contract. De dynamische Kerk (23) ligt nu tot medio 2023 vast in de Domstad.

WOENSDAG 14 AUGUSTUS

Sheffield Wednesday heeft Joost van Aken, waar vorig jaar nog drie miljoen euro voor werd betaald, verhuurd aan VfL Osnabrück, dat uitkomt in de Duitse Tweede Bundesliga. De 25-jarige verdediger, die bij sc Heerenveen een vaste waard was, kwam bij Sheffield tot slechts één duel in het Championship. Vorig jaar wilden NAC Breda, FC Emmen en PEC Zwolle Van Aken nog aantrekken.

18.45 uur:

Tom van de Looi Ⓒ Hollandse Hoogte

Van de Looi naar NEC

16.18 uur: NEC heeft Tom van de Looi voor een seizoen gehuurd van FC Groningen. De middenvelder, zoon van Erwin van de Looi, speelde tot dusver 35 duels voor de noorderlingen.

„Met de komst Tom voorzien we ons middenveld van een flinke kwaliteitsimpuls”, aldus algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. „Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel eredivisie wedstrijden in de benen en brengt hij dus de nodige ervaring met zich mee.”

Vitesse bevestigt de verhuur van Thomas Bruns aan PEC Zwolle.

Vitesse bevestigt verhuur Bruns aan PEC Zwolle

10.40 uur Thomas Bruns voetbalt de rest van dit seizoen bij PEC Zwolle. Die club huurt de 27-jarige middenvelder van Vitesse, waar hij weinig aan spelen toekwam. Vitesse verhuurde Bruns vorig seizoen al aan FC Groningen.

Bij Zwolle komt Bruns weer samen te werken met John Stegeman. Dat was ook zijn trainer bij Heracles Almelo. Bruns speelde zeven seizoenen bij Heracles. Twee jaar geleden stapte hij over naar Vitesse. "Ik wil bij PEC Zwolle het plezier weer terugvinden in het voetbal", zegt Bruns.

Wissam Ben Yedder verhuist van Sevilla naar AS Monaco. Ⓒ Hollandse Hoogte

AS Monaco strikt Wissam Ben Yedder

09.45 uur Wissam Ben Yedder verhuist van Sevilla, de club van Luuk de Jong, naar AS Monaco. De 29-jarige aanvaller heeft drie jaar in het shirt van de Spanjaarden gespeeld. Daar ontpopte Ben Yedder zich als een ware goalgetter. Hij was goed voor zeven treffers.

De Jong stapte deze zomer over van PSV naar Sevilla, dat zondag de competitie begint met een uitwedstrijd tegen Espanyol.

DINSDAG 13 AUGUSTUS

Real verhuurt talentvolle doelman

23.44 uur: Real Madrid laat de talentvolle doelman Andrei Lunin komend seizoen ervaring opdoen bij Real Valladolid. De ’Koninklijke’ heeft de 20-jarige international van Oekraïne voor een jaar uitgeleend aan de club die vorig seizoen op de zestiende plaats eindigde in La Liga, net boven de degradatiestreep.

Real Madrid betaalde een jaar geleden 8,5 miljoen euro om Lunin over te nemen van Zorya Luhansk. De talentvolle keeper werd direct gestald bij Leganes, waarvoor hij als huurling maar vijf competitiewedstrijden speelde. De Madrilenen hopen dat Lunin bij Valladolid meer speelminuten kan maken. De Oekraïner ligt tot de zomer van 2024 vast in de Spaanse hoofdstad, waar hij door de concurrentie van Keylor Navas en Thibaut Courtois nu geen uitzicht op speeltijd heeft.

Sparta-doelman Tim Coremans. Ⓒ Hollandse Hoogte

Sparta verlengt met Coremans

16.11 uur: Sparta heeft het aflopende contract van Tim Coremans opengebroken en met één seizoen verlengd. De 28-jarige eerste doelman van de Rotterdammers ligt nu tot medio 2021 vast op Het Kasteel.

„Tim heeft in de afgelopen maanden veel indruk gemaakt”, aldus directeur Henk van Stee. „Hij heeft in deze periode veel vertrouwen verdiend; met enkele goede optredens in de play-offs heeft hij bijgedragen aan onze promotie en dit niveau heeft hij meegenomen naar dit seizoen. Hierop zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst en zowel Tim als Sparta gaven hier aan graag langer met elkaar door te gaan.”

Ex-Ajacied Wöber terug naar Oostenrijk

13.24 uur: Maximilian Wöber keert terug naar Oostenrijk. De verdediger verkast van Sevilla, waar hij acht duels voor speelde, naar Red Bull Salzburg.

Wöber werd afgelopen winter door de Spanjaarden nog voor 10,5 miljoen euro overgenomen van Ajax, waar hij sinds de zomer van 2017 onder contract stond. In Oostenrijk kwam hij eerder uit voor Rapid Wien.

Wöber heeft een verbintenis tot medio 2024 getekend. Eerder deze transferperiode legde Salzburg ook Rasmus Kristensen van Ajax vast.

Bayern München presenteerde dinsdag 13 augustus Ivan Perisic als aanwinst.

Bayern München strikt Perisic

12.15 uur: Bayern München heeft de selectie versterkt met de Kroatische international Ivan Perisic. De landskampioen huurt de 30-jarige vleugelspeler dit seizoen van Internazionale. De Duitse club heeft daarnaast een koopoptie op hem genomen. Perisic werd maandag al medisch gekeurd in München.

Perisic speelde eerder in de Bundesliga voor Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg. Sinds 2015 stond hij bij Inter onder contract. Van de nieuwe trainer Antonio Conte mocht de 82-voudige international vertrekken.

MAANDAG 12 AUGUSTUS

Wilfred Bouma Ⓒ Hollandse Hoogte

Bouma assistent-trainer Jong PSV

22.42 uur: Wilfred Bouma is door PSV aangesteld als assistent-trainer van Jong PSV. Hij staat, samen met Edwin de Wijs, hoofdtrainer Peter Uneken bij. De 41-jarige oud-speler zat maandagavond al voor het eerst op de bank. Jong PSV kwam thuis tegen FC Den Bosch niet verder dan een gelijkspel: 2-2.

„Ik ken Peter en Edwin goed uit mijn periode dat ik stage liep bij de club. En door het vertrek van Twan Scheepers naar Derby County kwam er een plekje vrij. Zij staken de hoofden bij elkaar om te kijken wie de beste vervanger zou zijn en toen kwamen ze bij mij terecht. Daar ben ik blij mee”, aldus Bouma.

Bouma stond van 1994 tot 2005 als speler onder contract bij PSV, dat hem in 2005 verkocht aan Aston Villa. In 2010 keerde Bouma als speler terug in Eindhoven, waar hij in 2013 zijn loopbaan beëindigde.

Chery tekent voor twee jaar bij Haifa

09.03 uur: Tjaronn Chery heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar bij Maccabi Haifa. De 31-jarige middenvelder gaat bij de Israëlische club met het rugnummer 10 spelen. „Ik ben hier pas een paar dagen, maar het voelt voor mij en mijn gezin al als ons nieuwe thuis”, zei Chery, die afgelopen seizoen in de Turkse competitie voetbalde bij Kayserispor.