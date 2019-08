Overzicht transfernieuws: Derde club in half jaar voor ex-Ajacied

Voor de Premier League-clubs zijn de deuren van transfermarkt sinds vorige week donderdag 18.00 uur gesloten. De competitie in Engeland is inmiddels begonnen.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie van start gaat. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

DINSDAG 13 AUGUSTUS

13.24 uur: Maximilian Wöber keert terug naar Oostenrijk. De verdediger verkast van Sevilla, waar hij acht duels voor speelde, naar Red Bull Salzburg.

Wöber werd afgelopen winter door de Spanjaarden nog voor 10,5 miljoen euro overgenomen van Ajax, waar hij sinds de zomer van 2017 onder contract stond. In Oostenrijk kwam hij eerder uit voor Rapid Wien.

Wöber heeft een verbintenis tot medio 2024 getekend. Eerder deze transferperiode legde Salzburg ook Rasmus Kristensen van Ajax vast.

Bayern München presenteerde dinsdag 13 augustus Ivan Perisic als aanwinst.

12.15 uur: Bayern München heeft de selectie versterkt met de Kroatische international Ivan Perisic. De landskampioen huurt de 30-jarige vleugelspeler dit seizoen van Internazionale. De Duitse club heeft daarnaast een koopoptie op hem genomen. Perisic werd maandag al medisch gekeurd in München.

Perisic speelde eerder in de Bundesliga voor Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg. Sinds 2015 stond hij bij Inter onder contract. Van de nieuwe trainer Antonio Conte mocht de 82-voudige international vertrekken.

MAANDAG 12 AUGUSTUS

Wilfred Bouma Ⓒ Hollandse Hoogte

Bouma assistent-trainer Jong PSV

22.42 uur: Wilfred Bouma is door PSV aangesteld als assistent-trainer van Jong PSV. Hij staat, samen met Edwin de Wijs, hoofdtrainer Peter Uneken bij. De 41-jarige oud-speler zat maandagavond al voor het eerst op de bank. Jong PSV kwam thuis tegen FC Den Bosch niet verder dan een gelijkspel: 2-2.

„Ik ken Peter en Edwin goed uit mijn periode dat ik stage liep bij de club. En door het vertrek van Twan Scheepers naar Derby County kwam er een plekje vrij. Zij staken de hoofden bij elkaar om te kijken wie de beste vervanger zou zijn en toen kwamen ze bij mij terecht. Daar ben ik blij mee”, aldus Bouma.

Bouma stond van 1994 tot 2005 als speler onder contract bij PSV, dat hem in 2005 verkocht aan Aston Villa. In 2010 keerde Bouma als speler terug in Eindhoven, waar hij in 2013 zijn loopbaan beëindigde.

Chery tekent voor twee jaar bij Haifa

09.03 uur: Tjaronn Chery heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar bij Maccabi Haifa. De 31-jarige middenvelder gaat bij de Israëlische club met het rugnummer 10 spelen. „Ik ben hier pas een paar dagen, maar het voelt voor mij en mijn gezin al als ons nieuwe thuis”, zei Chery, die afgelopen seizoen in de Turkse competitie voetbalde bij Kayserispor.