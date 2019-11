Van Gerwen stelt orde op zaken: ’Ik ben de echte baas’

Michael van Gerwen (l) deelt een gevoelige nederlaag uit aan Gerwyn Price. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen stapt op vrijdag 13 december vol vertrouwen Alexandra Palace binnen om bij het wereldkampioenschap darts aan zijn weg naar een gewenste titelprolongatie te beginnen. „Het is altijd belangrijk om het laatste televisietoernooi voor het WK te winnen, want dat geeft veel zelfvertrouwen”, concludeerde hij, nadat Gerwyn Price in de finale van de Players Championship Finals was verslagen. „Het voelt goed om deze prijs terug te hebben”, vervolgde Mighty Mike, die het majortoernooi eerder in 2013, 2015, 2016 en 2017 won.