Fans maken badmuts-shirt om Daniëlle van de Donk te eren: ’She loves it!’

DUNEDIN/WELLINGTON - Ze zijn hartstochtelijk fan van het vrouwenteam van Arsenal en volgen hun (oud-)speelsters overal en nergens, zelfs tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Willeke (27) uit Urk, Amy (23) uit Londen en Jenny (26) uit Mainz baren Down Under opzien met een zelf ontworpen WK-kledingstuk, het ludieke ’badmuts T-shirt’ van Daniëlle van de Donk dat viral ging. „She loves it”, zingen de drie supersupporters in koor.

De drie badmutsgirls. Van links naar rechts: Jenny, Willeke en Amy