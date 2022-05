Premium Het beste van De Telegraaf

Trouwe Tiger acht zichzelf kansrijk in PGA Championship Woods haalt uit naar ’ondankbare’ Mickelson

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tiger Woods Ⓒ ANP/HH

In aanloop naar de tweede major van het jaar, het PGA Championship, heeft Tiger Woods uitgehaald naar Phil Mickelson. De laatste is de titelverdediger, maar heeft zich na zijn afwezigheid in The Masters opnieuw afgemeld, nadat hij eerder hevige kritiek uitte op de PGA Tour. De 51-jarige Mickelson beschuldigde de Tour van ’onaangename hebzucht’ in een interview met Golf Digest, om later aan te geven dat die uitspraak roekeloos was. „Er is veel onenigheid gecreëerd door zijn standpunten die polariserend zijn”, zo stond Woods lijnrecht tegen over zijn rivaal.