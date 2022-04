UEFA grijpt in: trainers Bodø/Glimt en AS Roma geschorst voor return na vechtpartij

Knutsen (53) en Santos (48) ontbreken dan langs de kant. De UEFA besloot om ze beiden voorlopig te schorsen, tot de tuchtcommissie de zaak heeft uitgezocht. Bodø/Glimt zegt „verrast en geschokt” te zijn door het besluit van de UEFA en tekende direct beroep aan.

De Noorse club deed vrijdag bij de politie aangifte tegen Santos. Volgens Bodø/Glimt had hij Knutsen na afloop in de spelerstunnel aangevallen, nadat de Portugese keeperstrainer uit de staf van hoofdcoach Jośe Mourinho tijdens de wedstrijd al van alles had geroepen naar de Noorse bank.

De Italianen hadden een andere lezing. Volgens Roma-aanvoerder Lorenzo Pellegrini was het juist Knutsen die Santos aanviel. Bodø/Glimt zegt videobeelden te hebben van het incident in de spelerstunnel en beticht AS Roma ervan de media te bestoken met „leugens.”