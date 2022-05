Analyse: Ajax rolt rode loper uit voor Huntelaar en Hamstra

Binnenland

Supporters drinken recordhoeveelheid bier tijdens kampioensduel, ruim 50.000 liter

Het was een groot feest afgelopen woensdag in de Johan Cruijff Arena, en dat is ook te zien aan de alcoholconsumptie. Meer dan 50.000 liter bier is tijdens het kampioensduel tussen Ajax en sc Heerenveen getapt. En dat is volgens supportersblad Ajax Life een recordhoeveelheid.