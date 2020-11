Manchester United zonder Donny van de Beek langs Everton

Premier League, Bundesliga, La Liga en Serie A. Telesport zet de wedstrijden voor u op een rijtje.

Premier League

Na een slechte week waarin Manchester United in de Engelse competitie (1-0 tegen Arsenal) en de Champions League (2-1 tegen Istanbul Basaksehir) verloor, heeft de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer zich bij Everton herpakt met een 3-1-overwinning. Middenvelder Bruno Fernandes was van grote waarde met twee doelpunten en een assist.

De thuisploeg nam na 19 minuten de leiding. De Braziliaan Bernard maakte de openingstreffer. Hij kapte verdediger Aaron Wan-Bissaka uit en schoot de bal in de korte hoek. Bij Everton deed James Rodriguez tachtig minuten mee. De Colombiaanse spelmaker is hersteld van een blessure en werd tien minuten voor tijd gewisseld voor Cenk Tosun.

Onder aanvoering van Fernandes repareerde Manchester United de schade nog voor rust. De Portugees scoorde twee keer, via een kopbal en een voorzet richting ploeggenoot Marcus Rashford die niet werd beroerd en in het doel viel. In blessuretijd maakte invaller Edinson Cavani zijn eerste goal voor United, op aangeven van Fernandes.

Donny van de Beek kwam tegen Everton niet in actie en bleef op de bank. De van Ajax overgekomen middenvelder wacht nog steeds op zijn eerste basisplek in de Premier League.

Zaterdag

Everton - Manchester United 1-3

16.00 uur: Crystal Palace - Leeds

18.30 uur: Chelsea - Sheffield United

21.00 uur: West Ham - Fulham

Bundesliga

Zaterdag

15.30 uur: Augsburg - Hertha

15.30 uur: Mainz - Schalke

15.30 uur: RB Leipzig - Freiburg

15.30 uur: Union Berlin - Arminia Bielefeld

15.30 uur: Stuttgart - Frankfurt

18.30 uur: Dortmund - Bayern

Serie A

Zaterdag

15.00 uur: Cagliari - Sampdoria

18.00 uur: Benevento - Spezia

20.45 uur: Parma - Fiorentina

La Liga

Zaterdag

Huesca - Eibar: 1-1

16.15 uur: Barcelona - Real Betis

18.30 uur: Sevilla - Osasuna

21.00 uur: Atletico Madrid - Cadiz

