De Ligt wil geen arbitragezaak

Matthijs de Ligt Ⓒ BSR Agency

Matthijs de Ligt (19) wil Ajax door de voordeur verlaten. Hij was het liefst al gepresenteerd bij Juventus, maar de aanvoerder meldt zich maandag gewoon op de training bij Ajax. Hoewel de onderhandelingen tussen de Amsterdammers en de Italiaanse topclub zich in een impasse bevinden, rekent de verdediger erop dat de clubs op korte termijn alsnog een akkoord bereiken. ,,Een arbitragezaak is voor ons uitgesloten en we stellen ons professioneel op”, zegt zaakwaarnemer Mino Raiola op voorhand.