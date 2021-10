Ontlading bij PEC Zwolle: eerste zege van seizoen is binnen

Het venijn zat in de staart in Zwolle. Nadat Heracles eerder in de wedstrijd een strafschop had gemist, werd de bal in blessuretijd op de stip gelegd na interventie van VAR Ingmar Oostrom. Dean Huiberts, uitblinker aan Zwolse zijde, werd op de voet getrapt in het zestienmetergebied maar scheidsrechter Marc Nagtegaal had het moment gemist. De scheidsrechter werd naar de kant geroepen en had ettelijke herhalingen nodig om te beslissen, dat de bal op de stip moest. Uitgerekend routinier Van Polen benutte koel de buitenkans en zorgde daarmee voor een grote ontlading bij de Zwolse fans die dit seizoen zo weinig te juichen hebben gehad.

PEC Zwolle had andermaal een moeizame wedstrijd met weinig kansen op de mat gelegd. De ploeg van Langeler was in het eerste bedrijf iets sterker dan een wel heel erg afwachtend spelend Heracles Almelo. PEC Zwolle was wat feller, voetbalde iets verzorgder en meer op de helft van de tegenstander, maar in en om de zestien stelde het allemaal niet veel voor.

PEC Zwolle-trainer Art Langeler Ⓒ Pro Shots

Niet verrassend voor een team dat dit seizoen in de eerste negen speelronden slechts driemaal wist te scoren. Gervane Kastaneer zorgde voor wat leven in de brouwerij en gaf enkele goede voorzetten, die aan Daishawn Redan niet besteed waren. De huurling van Hertha BSC kreeg opnieuw de voorkeur op de spitspositie boven de niet scorende nummer negen Slobodan Tedic, die pas tweemaal doel heeft getroffen sinds zijn komst in de zomer van 2020.

Tot aan de zestien ziet het voetbal van PEC Zwolle er helemaal niet zo verkeerd uit. Met de felle Dean Huiberts en intelligente Rico Strieder was de thuisploeg voor rust ook de baas op het middenveld, maar het elftal van trainer Art Langeler heeft een groot tekort aan stootkracht na een teleurstellende transferzomer, waar PEC Zwolle vaak achter het net viste.

Latje knallen

Na een saaie eerste helft werd het Zwolse publiek, dat weer in groten getale was opgedraafd, pas echt enthousiast toen het onder 13-team van PEC bij het pauzenummer latjetrappen de ene na de andere bal tegen de lat wist te pegelen.

Na rust ontwaakte Heracles enigszins uit de lethargie, waardoor het duel wat levendiger werd. Het eerste grote doelgevaar was voor PEC Zwolle. Gervane Kastaneer wist bij een hoekschop zijn hoofd tegen de bal te krijgen, maar zijn kopbal ging net naast. Het PEC Zwolle-publiek veerde op, maar viel direct daarna stil, toen Kaj Sierhuis op aangeven van Giacomo Quagliata de gasten op voorsprong leek te zetten. Waar PEC Zwolle dit seizoen al een paar keer onfortuinlijk is geweest, zat het dit keer wel mee. VAR Ingmar Oostrom constateerde dat voorzetgever Quagliata op het moment dat hij aangespeeld stond nipt buitenspel stond en er ging een streep door de goal.

Gervane Kastaneer in duel met Delano Burgzorg Ⓒ Pro Shots

Na die tumultueuze fase werd het een levendig duel met eerst nog een goede schietkans voor Delano Burgzorg, die prima onschadelijk werd gemaakt door PEC Zwolle-doelman Kostas Lamprou. Even later ging PEC Zwolle voor de tweede keer door het oog van de naald. De ingevallen Ryan Koolwijk tikte Burgzorg aan en de bal ging op de stip voor Heracles. Rai Vloet mocht het buitenkansje benutten, maar besloot de penalty in te schieten op de wijze, die zijn goede vriend Memphis Depay ook vaak hanteert: met een panenka. Alleen was de uitvoering van Vloet abominabel en de lob-penalty ging een metertje over het doel van Lamprou heen.

Publiek krijgt z’n zin

Het publiek van PEC Zwolle ging nog eens extra achter de ploeg staan en het ‘Zwolle maak een goal’ schalde voortdurend vanaf de tribune met meest fanatieke fans. Er waren geen doelkansen, dus die wens leek ver weg te zijn, totdat de bal na interventie van de VAR op de stip ging en Van Polen de Zwolse fans eindelijk kon laten juichen.