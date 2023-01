Feyenoord hoopt op deal rond Zwolle-speler Van den Belt

De Zwolse club wil meer dan anderhalf miljoen euro ontvangen voor de speler, wiens transferkaartje begin dit seizoen nog een bedrag van 650.000 euro kende. Van den Belt bekleedt een belangrijke rol in het elftal van Dick Schreuder. Hij heeft zelfs een grote bijdrage gehad in de huidige koppositie van zijn elftal en wordt beschouwd als een van de beste spelers in de Keuken Kampioen Divisie.

Feyenoord vindt tot op heden de eisen van de PEC Zwolle-leiding veel te gortig, te meer daar Van den Belt komende zomer voor een gelimiteerde transfersom kan vertrekken. Dat laatste is voor de Zwolse club een overweging toch na te denken over de transfer van de speler, die zelf dolgraag wil overstappen naar De Kuip. PEC Zwolle heeft financieel forse verliezen geleden sinds de degradatie en kan het geld van Feyenoord goed gebruiken.

Saillant detail is dat de 1.81 meter lange speler, wiens favoriete positie een defensieve rol op het middenveld is, de zoon is van Gerald van den Belt en dat is een van de beste vrienden van trainer Arne Slot. De vader van Thomas van den Belt maakt bij SC Cambuur deel uit van de clubleiding.

Van den Belt kwam als pupil even uit voor DOS Kampen en verhuisde al snel naar de jeugd van PEC Zwolle, waar hij drie jaar geleden doorbrak in het eerste elftal. Dit seizoen speelde hij in alle twintig wedstrijden negentig minuten en maakte hij al negen doelpunten. De speler heeft aangegeven niet dwars te liggen bij zijn club als PEC Zwolle en Feyenoord er nu nog niet uitkomen.