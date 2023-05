Djokovic ’not amused’ nadat hij de bal keihard tegen zich aan krijgt

Novak Djokovic keurt Cameron Norrie (L) geen blik waardig als hij wordt gefelicteerd met zijn zege. Ⓒ AFP

Novak Djokovic staat in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Rome. Het is voor het 17e jaar op rij dat hij zich bij de laatste acht schaart. De Servische titelhouder had dinsdagmiddag geen kind aan Cameron Norrie en won in twee sets: 6-3 6-4.