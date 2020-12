Messi-loos Barcelona speelt gelijk tegen Eibar na gemiste strafschop

Barcelona wist vooraf dat het bij een zege op zou klimmen naar de derde plaats in de competitie. De jacht op de zege werd geopend met drie man in de achterhoede en met op het middenveld plek voor zowel Frenkie de Jong als Sergino Dest.

Martin Braithwaite kreeg al vroeg in de wedstrijd de kans om het Barcelona een stuk gemakkelijker te maken. De spits mocht aanleggen vanaf elf meter, maar schoof de bal ruim naast het doel. Halverwege de eerste helft scoorde hij wel, maar de VAR keurde zijn treffer terecht af vanwege buitenspel. De Catalanen hadden verder moeite om te overtuigen en zagen Eibar ook regelmatig dreigend opduiken in het strafschopgebied, weliswaar zonder dat doelman Marc-André ter Stegen echt in de problemen kwam.

Geschutter achterin

Na de thee - zonder Dest - was dat wel anders. Kike sloeg nog binnen het uur toe door de 0-1 te maken. Ronald Araujo prutste met het controleren van de bal, waarna de lepe spits hem aftroefde. Deze kon toen op Ter Stegen afstormen en rondde beheerst af. Tien minuten had Barcelona nodig om te reageren. Junior Firpo legde de bal goed voor en Ousmane Dembélé was foutloos in de afronding.

Grote kansen regende het vervolgens niet voor Barcelona, maar vijf minuten voor tijd kreeg Pedri de kans op de winnende. Na een goede voorzet van Philippe Coutinho mikte de vrijstaande Pedri vanaf ongeveer de penaltystip hoog over. In de blessuretijd was er nog een grote kans voor Francisco Trincão, maar nadat hij zich goed vrijspeelde, schoof hij de bal naast.

Door het gelijkspel staat Barcelona vooralsnog zesde in de competitie. Koeman zijn mannen hebben nog wel een duel te goed ten opzichte van Sevilla en Villarreal, die alle twee een punt meer hebben.