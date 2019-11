Murray maakt film over blessureleed

De Britse tennisser was lange tijd uit de roulatie vanwege chronische heupproblemen en vreesde zelf zijn loopbaan te moeten beëindigen. Na een ingreep bleef hij klachten houden. Tijdens een emotionele persconferentie begin dit jaar bij de Australian Open vertelde hij bang te zijn dat hij in Melbourne zijn laatste toernooi zou spelen. Maar daarna volgde opnieuw een operatie, waarbij Murray een metalen kunstheup kreeg. Met deze heupprothese kan hij toch weer meedoen op het hoogste niveau. In oktober schreef hij het toernooi in Antwerpen op zijn naam.

„De film is een reis langs de voor mij fysiek en mentaal moeilijkste periodes uit mijn leven. Ik hoop dat ik de kijkers hiermee kan laten zien dat met de juiste mindset en inzet alles mogelijk is”, aldus Murray.