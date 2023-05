Boston Celtics valt door de mand, Miami Heat in NBA-finale tegen Denver Nuggets

Alsof de lange mannen van Boston stroop aan hun vingers hadden, alsof ze hun eerste dag schooldag beleefden, alsof ze dokter Bibber speelden; veel te weinig ballen vielen vannacht goed voor de gastheren. Op de dag dat ze geschiedenis hadden willen schrijven - geen NBA-team wist namelijk in 150 eerdere gelegenheden een 3-0 achterstand in een play-offserie om te buigen in een 4-3 zege - ging het aan alle kanten mis.

Vooraf voorspelden alle analisten dat Boston deze klus in de eigen TD Garden wel even zou klaren, een historische beslissingswedstrijd leek in de maak. De Celtics waren immers beweeglijker, creatiever en dynamischer dan de Heat. En kende meer individuele klasse dan de kerels uit Florida. In de praktijk bleek vannacht het tegenovergestelde. Het was zwoegen geblazen voor de manschappen van coach Joe Mazulla, voor elk schamel punt dat er uiteindelijk op het scorebord verscheen. Alle punten die Miami fabriceerde kostten in elk geval beduidend minder energie.

,,Wij de underdog?’’, hoorde en las Heat-superster Jimmy Butler het hele pinksterweekend op televisie, radio, op internet en in de kranten. ,,Wat maakt ons dat uit? Dat zijn we het hele seizoen al.’’’

Strompelend naar einde wedstrijd

Miami meldde zich als nummer acht van het reguliere seizoen in de play-offs en is sindsdien niet meer te stoppen. In de eerste ronde werd titelfavoriet Milwaukee Bucks op z’n nummer gezet, daarna overwon het New York Knicks en vannacht dus Boston, vorig seizoen nog NBA-finalist en dit basketbaljaar gedurende de competitie nog beter op dreef dan in 2021-2022. Maar de 3-0 achterstand wegpoetsen, kostte Boston blijkbaar toch teveel energie er nog een vierde opeenvolgende zege uit te persen. Sterspeler Jayson Tatum liep vannacht al snel een enkelblessure op, bleef toch staan en strompelde vervolgens naar het einde van de wedstrijd. De overige Celtics-vedetten (Marcus Smart, Jaylen Brown en Derrick White, de held van wedstrijd zes door de winnende buzzerbeater) hadden hun vizier nooit echt op scherp staan. Ter illustratie: slechts negen van de 42 driepuntschoten van Boston waren raak.

Heat-coach Erik Spoelstra zag in de aanloop naar de climax in de Eastern Conference-finale al dat het goed zat met zijn manschappen. ,,Wedstrijd zeven, daar leef je als competitieve sporter toch voor? Wedstrijd zeven is niet voor iedereen weggelegd, maar iedereen droomt erover. Voor dit moment zijn spelers als die van ons gebouwd, dit was het moment waar we enorm naar verlangden.’’

Daar kwam de domper van vorig jaar nog bij, als extra motivatie. Toen verloor Miami in de zevende wedstrijd van Boston omdat Jimmy Butlers laatste driepunter net niet goed viel. ,,Dat heeft ons ook extra energie gegeven’’, bevestigde Spoelstra. ,,Al die teleurstellingen, ook in deze play-offs hebben ons beter gemaakt. Het leven gaat nu eenmaal niet over rozen. Soms moet je lijden voor de dingen die je echt graag wilt. Neem wedstrijd zes in deze serie: we deden alles goed en toch verloren we. Maar we houden van de uitdaging, zoveel is na vanavond wel duidelijk.’’

Onderdeel van kampioensteam

Hij kreeg bijval van Butler, verantwoordelijk voor 28 punten en 7 rebounds. ,,Neem Caleb Martin (26 punten en 10 rebounds)’’, zei Butler. ,,Iedereen staat verbaasd hoe goed hij was vanavond. Wij niet. Iedereen denkt dat hij een beginneling is. Wij niet. Wij zien hem elke dag aan het werk. Op de vloer, in de gym, wij weten wat hij kan. Er is een kampioensteam om mij heen gebouwd en Caleb is daar een onderdeel van.’’

Butler staat vanaf donderdagnacht oog in oog met Nikola Jokic, de Servische reus van Denver Nuggets. ,,Inderdaad, wij hebben nog niets gewonnen’’, zei Butler. ,,Vandaag was leuk, maar dit is niet waarvoor we spelen. We willen kampioen worden. Hoe ik Jokic ga bestrijden? Dat zien we wel wanneer we in Denver zijn, eerst deze overwinning op Boston even vieren. Daarna heb ik twee dagen de tijd voor om over Jokic na te denken.’’

