Spaanse wielerkoers weer gehinderd door sneeuw

Spaanse wielerkoers O Gran Camiño opnieuw gehinderd door sneeuw

15.02 uur: De Spaanse rittenkoers O Gran Camiño wordt opnieuw gehinderd door de sneeuw. Daarom zijn in de derde etappe de twee beklimmingen van de Alto de Santa Mariña geschrapt. Ook ligt de finish drie kilometer eerder dan oorspronkelijk gepland. De streep was eigenlijk getrokken boven op de Alto do Castelo.

De koers, die een vervolg is op de Ronde van Galicië, had donderdag al te maken met winterse buien. Toen werd de openingsrit een kleine twintig kilometer voor de finish gestaakt. Een dag later won de Deen Jonas Vingegaard, de Tour-winnaar van 2022 van Jumbo-Visma, de tweede etappe. Hij is zaterdag in de leiderstrui gestart.

Dedden opnieuw de beste in Lulea

Ineke Dedden Ⓒ Timsimaging

13.24 uur: Ineke Dedden heeft opnieuw een zege in het Zweedse Lulea te pakken. De marathonschaatsster uit Wanneperveen won vorig jaar vier van de vijf races in Lapland en nu was het bij de tweede gelegenheid raak. De 29-jarige Dedden won na 40 kilometer de sprint tussen een kopgroep van vier. Beau Wagemaker en Britt Qualm vergezelden haar op het podium.

De vijfde Grand Prix-wedstrijd was kort voor de vrouwen, slechts 40 kilometer. Dat bleek uiteindelijk voldoende om onderweg al een beslissing te forceren. Halverwege de koers ontsnapten vier vrouwen aan de greep van het peloton: Dedden, Janneke Elzinga, Qualm en Wagemaker.

Het kwartet liep uit naar een voorsprong van ongeveer een minuut. Dat was ruim voldoende om het peloton niet meer terug te zien. In lichte sneeuwval mochten de vier zich prepareren op de eindsprint, waarin Dedden haar favorietenrol glansrijk waarmaakte. De rijdster van het dit seizoen zo succesvolle team BDM-BTZ was veel te rap voor haar medevluchters. Sharon Hendriks blijft de leidster in het klassement van de Grand Prix, dat zondag wordt beslist in de zesde en laatste wedstrijd.

Luiten stijgt naar derde plek op India Open

12:40 uur Joost Luiten maakt op het India Open in New Delhi na de derde dag nog kans op de eindzege. Luiten ging rond in 68 slagen en staat met nog één dag te gaan derde in het klassement. Hij begon de dag als de nummer 6.

Luiten noteerde op de derde dag zeven birdies en drie bogeys. Daarmee kwam hij uit op een score van -4, waardoor hij zijn totaalscore op -8 bracht. De 37-jarige Nederlander gaat de laatste dag in met een achterstand van drie slagen op de Duitser Yannik Paul. Marcel Siem, eveneens uit Duitsland, staat op -10.

Luiten, zesvoudig winnaar op de Europese tour, leverde vorige week met de derde plaats op de Thailand Classic zijn beste prestatie in jaren. In 2018 was hij in Oman voor het laatst de beste op de Europese tour.

Daan Huizing (32), die net de cut haalde, staat na een ronde van 70 slagen op de gedeelde 42e plek.

Visser klopt Hoolwerf met elf duizendste verschil op Zweeds natuurijs

11:45 uur Harm Visser heeft zijn eerste zege op natuurijs te pakken. De Fries van Jumbo-Visma klopte in de vijfde wedstrijd van de Grand Prix, in het Zweedse Lulea, na 50 kilometer in de sprint met een minimaal verschil Evert Hoolwerf. Die werd aanvankelijk aangewezen als winnaar, maar op basis van transpondertijden werd dat teruggedraaid. De derde plaats was voor klassementsleider Jordy Harink.

Er was na afloop veel tumult over de uitslag. Hoolwerf was zeker dat hij voor Team Reggeborgh de winst had binnengehaald, Visser was niet zeker. De transpondertijden wezen echter uit dat Visser elf duizendste sneller was.

Daarmee voegde de 22-jarige schaatser uit De Westereen een nieuwe zege toe aan zijn erelijst, die de laatste weken snel groeit. Op kunstijs boekte Visser drie zeges op rij en vorige week pakte hij daarmee de leiding in het klassement van de Marathon Cup.

Bucks vrezen voor zware knieblessure basketballer Antetokounmpo

09:12 uur De basketballers van Milwaukee Bucks vrezen voor een zware knieblessure voor Giannis Antetokounmpo. De Griekse sterspeler viel in de thuiswedstrijd tegen Miami Heat in het eerste kwart uit met pijn aan zijn rechterknie. De 28-jarige Griek werd in zowel 2019 als 2020 verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) in de NBA.

Antetokounmpo wierp de bal naar teamgenoot Jevon Carter en zonder dat hij contact maakte met een teamgenoot schreeuwde hij tweemaal stop. Vervolgens verliet de tweevoudig MVP de vloer en keerde niet meer terug.

Het was vooraf onzeker of Antetokounmpo in actie kon komen, want hij had last van zijn rechter pols.

De Bucks staan tweede in de Eastern Conference. De play-offs beginnen half april.

FC Barcelona-aanvaller Fati loopt op training knieblessure op

08:54 uur FC Barcelona-aanvaller Ansu Fati heeft vrijdagmiddag op het trainingsveld een knieblessure opgelopen. Het is niet bekend hoelang de 20-jarige Fati is uitgeschakeld. Barça meldt alleen dat het om de linkerknie gaat.

Fati liep de blessure een dag na de wedstrijd tegen Manchester United op. De Spaanse topclub werd door de Engelsen uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League. Het werd in Manchester 2-1.

FC Barcelona is de koploper van La Liga. Zondag staat de Catalanen de uitwedstrijd tegen Almería te wachten. Fati speelde dit seizoen 21 competitiewedstrijden en daarin maakte hij drie doelpunten.

Kings en Clippers zorgen voor op één na grootste uitslag in NBA

08:30 uur De basketballers van Sacramento Kings en LA Clippers hebben voor de op één na grootste uitslag ooit in de NBA gezorgd. De Kings waren in Los Angeles met 176-175 te sterk voor de Clippers.

De beslissing viel pas na twee verlengingen. Na de reguliere speeltijd stond de stand 153-153 op het bord, waarna er met de overtime werd begonnen. Na de eerste verlenging was er nog altijd geen winnaar, waarna er werd doorgespeeld.

De grootste uitslag ooit in de NBA werd in december 1983 neergezet. Bijna 40 jaar geleden won Detroit Pistons met 186-184 van Denver Nuggets.

Malik Monk nam liefst 45 punten voor zijn rekening voor de Kings en De’Aaron Fox was op de sensationele avond goed voor 42 punten. Aan de zijde van de Clippers was Kawhi Leonard met 44 punten de topschutter.

In aanloop naar de marathonpartij hadden de Clippers een week vrij, de Kings kwamen de avond ervoor nog in actie.

De Kings staan derde in de Western Conference, de Clippers vijfde.