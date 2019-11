La Liga: Cillessen wint met Valencia

Espanyol was na ruim een half uur op voorsprong gekomen. Cillessen slaagde er niet in een strafschop van Marc Roca te keren. De doelman van Oranje had zich eerder onderscheiden met enkele knappe reddingen. Espanyol, dat pas twee keer won dit seizoen, was één helft de betere ploeg maar verloor na rust de grip op de wedstrijd.

Arbiter Pizarro gaf de bezoekers in de 54e minuut een strafschop maar de VAR greep in omdat Mouctar Diakhaby, op wie de overtreding werd begaan, daarvoor al hands had gemaakt. Een kwartier later lag de bal alsnog op de stip na een overtreding van Victor Gómez op Rodrigo. Spelmaker Dani Parejo schoot raak, waarna Maxi Gómez het duel tien minuten voor tijd besliste.