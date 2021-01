Column Bert van Marwijk: Dick Advocaat als voorbeeld voor trainers

Bert van Marwijk Ⓒ René Bouwman

Het houdt iedere trainer-coach bezig. Wat is de juiste keuze bij het bepalen van een nieuwe werkgever? Op welk moment moet je instappen bij een club? Is dat wanneer het goed gaat bij die club en er een goede organisatie lijkt te staan of kun je juist beter instappen bij een club die ondermaats presteert?