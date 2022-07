Premium Het beste van De Telegraaf

’Nu heb ik rust in mijn hoofd’ Na transferklucht in vier bedrijven voelt Steven Bergwijn zich onmiddellijk thuis bij Ajax

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Steven Bergwijn in actie tijdens de training van Ajax. Daley Blind (l.) en Devyne Rensch kijken toe. Ⓒ AJAX/Bastiaan Heus

Het was een transferklucht in vier bedrijven, met voor hoofdrolspeler Steven Bergwijn (24) een bevredigend einde. Na drie eerdere pogingen heeft de Amsterdammer eindelijk zijn transfer naar Ajax te pakken. „Hier heb ik anderhalf jaar naar uitgekeken”, zegt de aanvaller, die na uitstapjes naar PSV en Tottenham Hotspur terugkeert op het oude nest. „Ik ben blij dat alles achter de rug is en ik van de onzekerheid af ben. Nu heb ik rust in mijn hoofd.”