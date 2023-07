Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

De Graafschap verzet zich tegen straf 2 uitduels zonder publiek

11:01 uur De Graafschap gaat niet akkoord met een schikkingsvoorstel van de KNVB om de komende twee uitwedstrijden zonder eigen publiek te spelen. De voetbalbond stelde die straf voor omdat fans van de club uit Doetinchem in de afgelopen uitduels meerdere keren vuurwerk afstaken. Ook zou De Graafschap niet genoeg hebben gedaan om dit te voorkomen. De Keuken Kampioen Divisieclub is het hier niet mee eens.

De concrete aanleiding is wangedrag dat plaatsvond tijdens uitwedstrijden bij Willem II en VVV-Venlo eind vorig seizoen. Ook kijkt de KNVB De Graafschap aan op eerdere keren dat vuurwerk werd afgestoken en dat de club onvoldoende maatregelen nam om schuldigen te identificeren. De nummer 5 van het afgelopen seizoen brengt hier tegenin dat tijdens de duels in Tilburg en Venlo de thuisclubs verantwoordelijk waren voor het fouilleren van de supporters uit Doetinchem en niet de club zelf.

Supportersgroep Brigata Tifosi zegt het vuurwerk te hebben afgestoken en heeft aangeboden om zelf niet naar de eerstvolgende uitduels, met Jong Ajax en VVV-Venlo, te gaan. Zo hoopt de groep dat onschuldige supporters de wedstrijden wel kunnen bezoeken.

Volleybalsters spelen twee uitzwaaiwedstrijden tegen Hongarije

10:36 uur De Nederlandse volleybalsters spelen in aanloop naar het Europees kampioenschap twee uitzwaaiwedstrijden. Beide keren is Hongarije de tegenstander. De ploeg van bonscoach Felix Koslowski speelt op 5 augustus in Sneek en een dag later in Zwolle.

Het EK in Estland begint op 17 augustus. Oranje treft in de groepsfase Frankrijk, Finland, Slowakije, Spanje en het gastland.

De volleybalsters speelden de afgelopen maanden in de Nations League. Het team wist vijf wedstrijden te winnen, maar dat was niet genoeg om zich voor de kwartfinales te plaatsen.

Nieuw-Zeelandse atletiekcoach 10 jaar geschorst vanwege wangedrag

08:07 uur De Nieuw-Zeelandse polsstokhoogspringcoach Jeremy McColl is voor tien jaar geschorst vanwege seksuele intimidatie van zijn sporters. Meerdere slachtoffers waren volgens de nationale atletiekbond minderjarig. De coach van onder anderen Eliza McCartney, in 2016 winnares van olympisch brons, heeft ontslag genomen en spijt betuigd.

Uit onderzoek van een onafhankelijke commissie is onder meer gebleken dat McColl tijdens trainingen, via sociale media en in directe berichten intimiderende en seksueel grensoverschrijdende dingen heeft gezegd. „Ik bied mijn volwaardige excuses aan voor de schade die mijn gedrag heeft veroorzaakt en weet dat dit schadelijk en ongepast was”, reageerde de trainer.

Ook de Nieuw-Zeelandse atletiekbond biedt zijn excuses aan voor de gebeurtenissen. McColl was sinds de beschuldigingen vorige maand al uit zijn functie gezet.