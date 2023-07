Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nieuw-Zeelandse atletiekcoach 10 jaar geschorst vanwege wangedrag

08:07 uur De Nieuw-Zeelandse polsstokhoogspringcoach Jeremy McColl is voor tien jaar geschorst vanwege seksuele intimidatie van zijn sporters. Meerdere slachtoffers waren volgens de nationale atletiekbond minderjarig. De coach van onder anderen Eliza McCartney, in 2016 winnares van olympisch brons, heeft ontslag genomen en spijt betuigd.

Uit onderzoek van een onafhankelijke commissie is onder meer gebleken dat McColl tijdens trainingen, via sociale media en in directe berichten intimiderende en seksueel grensoverschrijdende dingen heeft gezegd. „Ik bied mijn volwaardige excuses aan voor de schade die mijn gedrag heeft veroorzaakt en weet dat dit schadelijk en ongepast was”, reageerde de trainer.

Ook de Nieuw-Zeelandse atletiekbond biedt zijn excuses aan voor de gebeurtenissen. McColl was sinds de beschuldigingen vorige maand al uit zijn functie gezet.