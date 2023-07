Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Osasuna ook in beroepszaak uitgesloten van Europees voetbal

21.27 uur: De Spaanse voetbalclub Osasuna mag komend seizoen niet in actie komen in de voorrondes van de Conference League. De Europese voetbalbond UEFA had de club uit Pamplona bestraft voor een omkopingszaak uit het seizoen 2013-2014. Osasuna tekende beroep aan, maar dat werd door de UEFA verworpen.

De teleurgestelde Spanjaarden, die zich voor het eerst in zestien jaar voor Europees voetbal plaatsten, zeggen de strijd nog niet op te geven. De club zegt naar het sporttribunaal CAS te stappen. „We gaan alle legale instrumenten inzetten die wij tot onze beschikking hebben.”

Osasuna maakte in 2015 zelf melding van mogelijke omkoping door een toenmalig bestuurslid. Er volgde een rechtszaak, waarin Osasuna werd vrijgesproken. De UEFA deed ook onderzoek naar het verleden van de club en stelt dat Osasuna volgens de regels niet mag meedoen aan de voorronde van de Conference League.

Als de straf van de UEFA blijft staan, mag Athletic Club de plek van Osasuna innemen.

Wielrenners in olympische wegrace over klinkers van Montmartre

19.52 uur: Voor de wielrenners wacht volgend jaar bij de Olympische Spelen van Parijs een afwisselend parcours met de heuvel van Montmartre als een van de hindernissen. Zowel de mannen als de vrouwen starten en finishen bij het park Trocadéro. Ook is er een passage bij het kasteel van Versailles, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

De route van de wegrit wisselt stedelijke landschappen langs de bekendste plekken van de Franse hoofdstad af met het platteland van Île-de-France. Daar ligt een aantal hellingen met een gemiddeld stijgingspercentage van meer dan 5 procent. Voor de mannen gaat de koers over 273 kilometer, de vrouwen rijden 158 kilometer. De route is heuvelachtig en vooral de met klinkers bestrate steile flanken van Montmartre in de finale zullen menig renner pijn doen.

Na twee lokale ronden loopt het parcours via de Sacré-Coeur naar een bochtige finale. De laatste rechte lijn van 230 meter brengt de renners terug naar de finishlijn op Trocadéro.

Het parcours van de tijdrit over 32,4 kilometer is volgens de organisatoren „volledig vlak.” Gestart wordt bij de Dôme des Invalides, de finish ligt nabij de Pont Alexandre III.

Handbalfederatie haalt EK vrouwen 2026 weg uit Rusland

15.40 uur: Rusland mag in 2026 niet het Europees kampioenschap handbal voor vrouwen houden. De Europese federatie EHF heeft besloten de organisatie aan een ander land te geven vanwege de aanhoudende agressie tegen Oekraïne.

Rusland kreeg in 2021 het EK voor 2026 toegewezen, maar het land is sinds de invasie vorig jaar in Oekraïne niet meer welkom in het internationale handbal. Het dagelijks bestuur van de EHF heeft nu bekrachtigd dat Rusland over drie jaar niet de plek is waar het EK kan worden gehouden.

Het alternatieve gastland is nog niet bekend. Een jaar voor het EK van 2026 vindt het WK voor vrouwen plaats in Nederland.

Go Ahead Eagles maanden zonder spits Stokkers door oogklachten

12:32 uur Go Ahead Eagles moet het de komende maanden doen zonder aanvaller Finn Stokkers. De 27-jarige spits heeft last van oogklachten en kan daardoor nu niet trainen en geen wedstrijden spelen. Stokkers moet eerst nog medische behandelingen ondergaan voordat hij kan denken aan een terugkeer.

Stokkers speelde vorig seizoen 24 competitiewedstrijden voor de nummer 11 van de Eredivisie, waarin hij drie keer scoorde. De geboren Barendrechter speelt sinds vorige zomer voor de club uit Deventer. Eerder kwam hij uit voor onder meer RKC Waalwijk, NAC Breda en Fortuna Sittard.

De Graafschap verzet zich tegen straf 2 uitduels zonder publiek

11:01 uur De Graafschap gaat niet akkoord met een schikkingsvoorstel van de KNVB om de komende twee uitwedstrijden zonder eigen publiek te spelen. De voetbalbond stelde die straf voor omdat fans van de club uit Doetinchem in de afgelopen uitduels meerdere keren vuurwerk afstaken. Ook zou De Graafschap niet genoeg hebben gedaan om dit te voorkomen. De Keuken Kampioen Divisieclub is het hier niet mee eens.

De concrete aanleiding is wangedrag dat plaatsvond tijdens uitwedstrijden bij Willem II en VVV-Venlo eind vorig seizoen. Ook kijkt de KNVB De Graafschap aan op eerdere keren dat vuurwerk werd afgestoken en dat de club onvoldoende maatregelen nam om schuldigen te identificeren. De nummer 5 van het afgelopen seizoen brengt hier tegenin dat tijdens de duels in Tilburg en Venlo de thuisclubs verantwoordelijk waren voor het fouilleren van de supporters uit Doetinchem en niet de club zelf.

Supportersgroep Brigata Tifosi zegt het vuurwerk te hebben afgestoken en heeft aangeboden om zelf niet naar de eerstvolgende uitduels, met Jong Ajax en VVV-Venlo, te gaan. Zo hoopt de groep dat onschuldige supporters de wedstrijden wel kunnen bezoeken.

Volleybalsters spelen twee uitzwaaiwedstrijden tegen Hongarije

10:36 uur De Nederlandse volleybalsters spelen in aanloop naar het Europees kampioenschap twee uitzwaaiwedstrijden. Beide keren is Hongarije de tegenstander. De ploeg van bonscoach Felix Koslowski speelt op 5 augustus in Sneek en een dag later in Zwolle.

Het EK in Estland begint op 17 augustus. Oranje treft in de groepsfase Frankrijk, Finland, Slowakije, Spanje en het gastland.

De volleybalsters speelden de afgelopen maanden in de Nations League. Het team wist vijf wedstrijden te winnen, maar dat was niet genoeg om zich voor de kwartfinales te plaatsen.

Nieuw-Zeelandse atletiekcoach 10 jaar geschorst vanwege wangedrag

08:07 uur De Nieuw-Zeelandse polsstokhoogspringcoach Jeremy McColl is voor tien jaar geschorst vanwege seksuele intimidatie van zijn sporters. Meerdere slachtoffers waren volgens de nationale atletiekbond minderjarig. De coach van onder anderen Eliza McCartney, in 2016 winnares van olympisch brons, heeft ontslag genomen en spijt betuigd.

Uit onderzoek van een onafhankelijke commissie is onder meer gebleken dat McColl tijdens trainingen, via sociale media en in directe berichten intimiderende en seksueel grensoverschrijdende dingen heeft gezegd. „Ik bied mijn volwaardige excuses aan voor de schade die mijn gedrag heeft veroorzaakt en weet dat dit schadelijk en ongepast was”, reageerde de trainer.

Ook de Nieuw-Zeelandse atletiekbond biedt zijn excuses aan voor de gebeurtenissen. McColl was sinds de beschuldigingen vorige maand al uit zijn functie gezet.