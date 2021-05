Racing Days Assen blijft grootste racefestival van Europa

Tennis

Japanse toptennissers Naomi Osaka en Kei Nishikori twijfelen over Spelen in Tokio

De Olympische Spelen vinden deze zomer plaats in Japan. De toptennisster van het thuisland Naomi Osaka twijfelt echter of het grote evenement in Tokio de komende zomer moet doorgaan. „Eerlijk gezegd weet ik het niet zeker of het, gezien de situatie rond corona in ons land, verstandig is.”