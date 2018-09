Luiten overtuigt in China

Met deze resultaten komt de Bleiswijker nu op zeven onder par. Dankzij zijn voorlopig zevende plek haalt Luiten probleemloos de 'cut' in het deelnemersveld van 156 golfers en komt dus zaterdag en zondag ook nog in actie op de Topwin Golf & Country Club in Peking. Dan worden de derde en vierde ronde afgewerkt. Leider in het klassement is de Spanjaard Pablo Larrazábal, die op veertien onder par staat.

Vorig jaar begon Luiten ook goed in China, maar de golfer wist die start toen niet door te trekken en eindigde uiteindelijk als 44e.