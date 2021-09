Bondscoach Selinger na bittere pil: ’Frustratie hoort bij topsport’

Premium Sport

Volleybalsters wacht ’emotioneel’ duel na verlies tegen Italië

Na de 3-1 nederlaag tegen rivaal Italië rest de Nederlandse volleybalsters bij het EK niets anders dan de strijd om het brons. Zaterdag is in de grote Stark Arena van Belgrado Turkije de tegenstander en vervolgens zullen Italië en Servië om het goud spelen. Het optreden van Oranje in de halve finale...