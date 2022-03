VIDEO Everton-trainer Lampard breekt hand bij vieren winnend doelpunt

Voetbal

Letsch: ’Teleurgesteld omdat onze reis over is’

Vitesse-trainer Thomas Letsch was diep ontgoocheld na de uitschakeling bij AS Roma in de achtste finale van de Conference League door de gelijkmaker in blessuretijd. „We kregen onze kans om een tweede goal te maken en dan gaat het in blessuretijd toch nog mis. Net zoals we in Arnhem in de blessureti...