PSV-trainer Peter Bosz krijgt goed nieuws richting allesbeslissende Rangers-clash

Van Aanholt viel tegen Vitesse geblesseerd uit en miste daardoor het eerste duel met Rangers FC, maar zijn herstel verloopt voorspoedig en Van Aanholt traint dinsdagmiddag nog mee, waarna een beslissing wordt genomen over zijn inzetbaarheid. De eerste wedstrijd eindigde in 2-2. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Boscagli gaf zelf aan klaar te zijn voor de belangrijke wedstrijd, al hield hij nog een kleine slag om de arm. ,,Ik ben hersteld, maar we trainen nog vanmiddag. Ik wil zorgen dat ik honderd procent fit ben voor morgen. Ik voel me goed. Maar ik moet nog wel de laatste test ondergaan. Dat we afgelopen weekend niet speelden, heeft ons geholpen om helemaal fit te worden en ons volledig te concentreren op deze belangrijke wedstrijd.”

Bosz prijst zich gelukkig

Ook Bosz prees zich de afgelopen week gelukkig met de ruimte in het programma, die was ontstaan doordat de KNVB de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles heeft verplaatst met het oog op de belangrijke Europese wedstrijd. Bosz gaf aan die tijd goed besteed te hebben. ,,Door eindelijk te trainen op dingen waarvan wij vinden dat het beter moest. Het is duidelijk dat wij daar heel veel balbezit hebben gehad. We hadden heel veel mogelijkheden om tot een kans te komen, maar we hebben uiteindelijk maar weinig kansen gehad. Omdat de laatste bal vaak niet goed was. Daar hebben we op getraind”, aldus de PSV-trainer.

Rangers kan gezien worden als een Angstgegner voor PSV, dat vorig seizoen en dit seizoen in totaal drie keer tegen Rangers FC heeft gespeeld, drie keer beter dacht te zijn, maar twee keer gelijkspeelde en éénmaal verloor. De pijnlijke uitschakeling voor de groepsfase van de Champions League van vorig seizoen kan in mentaal opzicht doorwerken, maar daar is Bosz niet bang voor. ,,Ik was hier vorig jaar niet. Ik zelf merk dat niet, ook om me heen niet. Natuurlijk weet ik wat de uitslag van vorig jaar was. Maar dit is het niveau waarop wij willen voetballen, daar hoort spanning bij. En dat is alleen maar mooi.”

Bosz is beducht voor de kwaliteiten van Rangers FC, dat in de drie voorgaande duels heeft laten zien heel goed gebruik te kunnen maken van de fouten die PSV maakt en de tegenstander pijn kan doen met snelle uitbraken. ,,Het is een lastige tegenstander. Omdat we daar 2-2 gespeeld hebben. In het verleden was dat in Europa een heel goede uitslag. Ik merkte na afloop in de kleedkamer dat we daar niet tevreden mee waren. Ik zie dat als heel positief.”