Sport Kort: Duitse doelman uit WK-finale 1966 overleden

Voetbal: Duitse doelman Tilkowski (84) overleden

13.57 uur: Hans Tilkowski, voormalig doelman van het Duitse nationale elftal, is overleden. Tilkowski was het grootste deel van zijn loopbaan keeper van Borussia Dortmund en was ’ongewild’ hoofdrolspeler tijdens de WK-finale van 1966 tussen Engeland en Duitsland. De Engelsman Geoff Hurst leidde de zege van het gastland op Wembley in met een treffer die niet geteld had mogen worden omdat de bal de doellijn achter Tilkowski niet volledig passeerde. Het was de 3-2 in de verlenging, Engeland won met 4-2. Tilkowski stierf zondag na een lang ziekbed, hij werd 84 jaar.

Als trainer was hij onder meer actief voor Werder Bremen, 1. FC Nürnberg en AEK Athene.

Bjørn Johnsen Ⓒ Screenshot Instagram Ulsan Hyundai FC.

Voetbal: AZ slijt Johnsen aan club in Zuid-Korea

09.37 uur: AZ heeft Bjørn Johnsen verkocht aan de Zuid-Koreaanse topclub Ulsan Hyundai FC.

AZ nam de Noorse spits, geboren in de Verenigde Staten, in 2018 over van ADO Den Haag voor een slordige 2 miljoen euro. In Alkmaar kon Johnsen niet hetzelfde brengen als hij deed in de Hofstad.

De spits kwam niet in de plannen voor van trainer Arne Slot, dus posteerde AZ Johnsen tot aan de winterstop in Noorwegen bij Rosenborg BK. Johnsen had nog een contract tot 2022, maar is nu verkocht aan Ulsan Hyundai. AZ doet geen vermelding over de hoogte van de transfersom.

Golf: Justin Thomas wint kampioenentoernooi

09.01 uur: Golfer Justin Thomas heeft het toonaangevende Tournament of Champions op Hawaï gewonnen. De Amerikaanse nummer vier van de wereld behaalde zijn twaalfde overwinning op de Amerikaanse PGA Tour na een play-off met zijn landgenoten Patrick Reed en Xander Schauffele.

Thomas gaf op de laatste drie holes van de vierde ronde in het kampioenentoernooi een voorsprong van twee slagen uit handen. Hij gaf daarmee Schauffele en Reed de kans om op gelijke hoogte te komen. Het drietal eindigde op 278 slagen (14 onder par). Bij het spelen van de extra holes wist Thomas het alsnog af te maken. Hij verdiende een slordige 1,2 miljoen euro met de winst.

„Kennelijk was het de bedoeling dat ik hier deze week zou winnen. Ik heb erg veel geluk gehad”, zei Thomas.

Stijn Spierings Ⓒ ANP Sport

Voetbal: Stijn Spierings op weg naar uitgang bij RKC

08.17 uur: Het heeft er alle schijn van dat Stijn Spierings zijn laatste wedstrijd in het shirt van RKC heeft gespeeld. De speler blijft achter in Nederland, terwijl zijn ploeggenoten op weg zijn naar Portugal voor een trainingskamp.

RKC geeft de 23-jarige Spierings de ruimte om de onderhandelingen voor een eventuele transfer voor te zetten. In de eerste seizoenshelft kwam Spierings in totaal 18 keer in actie namens de hekkensluiter van de Eredivisie, scoorde drie keer en leverde evenveel assists af.

„De afgelopen periode hebben we meerdere gesprekken met Stijn gevoerd om hem te overtuigen het seizoen bij RKC af te maken. Stijn heeft echter aangegeven nu graag een volgende stap in zijn carrière te willen maken. Er is concrete belangstelling van meerdere clubs en het leek ons dan ook onverstandig om Stijn mee te nemen ter voorbereiding op de cruciale wedstrijden die voor de deur staan”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld op de clubsite.

LeBron James Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: James en Davis nemen Lakers bij de hand

07.00 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben Detroit Pistons verslagen in de NBA met 106-99. Het was de vijfde opeenvolgende zege voor de ploeg, die de Western Conference aanvoert.

Anthony Davis en LeBron James namen de Lakers bij de hand. Davis maakte 24 punten en pakte 11 rebounds, James was goed voor 21 punten, 14 rebounds en 11 assists.

Bij de Pistons was Derrick Rose de topscorer met 28 punten. Hij verkleinde in de eindfase van het duel de achterstand van zijn ploeg met een 3-punter tot 1 punt (97-98), maar Detroit wist niet door te drukken. Het was Davis die in de slotseconden antwoordde voor de Lakers met een rake afstandsworp voor 3 punten en een lay-up voor 2 punten.