Opvallende transfer: Deceuninck biedt ontevreden Ilan Van Wilder uitweg

De 21-jarige Van Wilder zet zijn carrière voort in dienst van Belgische formatie Deceuninck-Quick-Step. Beide partijen bereikten donderdag overeenstemming over de transfer. Een rechtszaak om die af te dwingen werd daarmee voorkomen. Over de details zijn geen mededelingen gedaan.

Namens DSM sprak algemeen directeur Iwan Spekenbrink zijn verontwaardiging uit over de gang van zaken. „Vergeet het maar dat een renner zou kunnen proberen onder een contract uit te komen door publiekelijk uitspraken te doen of de rechter erbij te betrekken. Dan zouden we zeker niet hebben meegewerkt aan een overstap. We stonden open voor de mogelijkheden van een transfer op een nette manier en op de juiste basis. Het is goed te zien dat Ilan en zijn zaakwaarnemer beide ploegen in staat hebben gesteld de overgang op een correcte wijze te regelen.”

Spekenbrinks collega Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step hield het kort. „We zijn blij dat we Ilan na enkele goede gesprekken met Team DSM hebben kunnen binnenhalen. We hebben er vertrouwen in dat hij progressie kan boeken en denken dat hij bij ons van toegevoegde waarde zal zijn.”