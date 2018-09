Tottenham maakt flinke sprong

De Spurs wonnen in eigen huis dankzij treffers van Serge Aurier en Heung-Min Son met 2-0 van Brighton & Hove Albion (dat met Davy Pröpper speelde) en klommen zodoende over Liverpool en Arsenal heen. De ploeg van Mauricio Pochettino staat nu vierde met 31 punten.

Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de gelederen, speelde thuis tegen West Bromwich Albion met 0-0 gelijk. Arsenal deed op bezoek bij West Ham United hetzelfde. The Reds staan nu vijfde met evenveel punten als Tottenham, maar Jürgen Klopp & co hebben een iets minder doelsaldo. Arsenal is zevende met een totaal van 30.

Manchester United won dankzij een doelpunt van Romelu Lukaku met 1-0 van het AFC Bournemouth van Nathan Aké. Daley Blind bleef op de bank bij United.

José Mourinho hield zo de achterstand van 11 punten op koploper Manchester City in stand. The Citizens wonnen woensdag van Swansea City en vestigden een record.

