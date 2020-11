ADO Den Haag haalt Gianni Zuiverloon terug

Zuiverloon heeft een prestatiecontract getekend voor één seizoen, met een optie voor een extra jaar.

„Er was maar één club waarbij een terugkeer perfect in het plaatje paste en dat was ADO Den Haag. Ik heb hier al drie goede jaren gehad en heb alleen maar positieve gevoelens bij deze club, die ook nog dicht bij huis is”, aldus Zuiverloon. „Ik hoop iets toe te voegen binnen de lijnen, maar wil ook daarbuiten een meerwaarde zijn voor de jonge selectie. Er zit veel talent in de ploeg en ik wil mijn ervaring gebruiken bij de ontwikkeling van mijn medespelers en het team.”

Zuiverloon speelde in de eredivisie ook voor Feyenoord, RKC Waalwijk en sc Heerenveen.

ADO staat na zeven duels op de vijftiende plaats in de eredivisie.